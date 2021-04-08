Пограничники не пустили в Украину российских моряков

Пограничники проверяли судно, пришедшее из Турции. На борту находились трое моряков из России, в сентябре 2020 незаконно посещали оккупированный Крым через закрытые порты Фото: espreso.tv

В пункте пропуска "Николаевский морской торговый порт" пограничники не пропустили на территорию Украины трех моряков из Российской Федерации.

Пограничники проверяли судно, пришедшее из Турции. На борту находились трое моряков из России, в сентябре 2020 незаконно посещали оккупированный Крым через закрытые порты, сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, передает "Суспільне".

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За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее пограничники Херсонского отряда отказали морякам из России в пропуске и запретили им въезд в Украину на три года.

Из Украины выдворили гражданина Норвегии, который угрожал совершить на территории страны ряд тяжких преступлений. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.