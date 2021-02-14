Угрожал совершить тяжкие преступления. С Украины выдворили опасного норвежца

Полиция задержала норвежца в хостеле. Фото РБК-Украина

Из Украины выдворили гражданина Норвегии, который угрожал совершить на территории страны ряд тяжких преступлений. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за насильственные преступления на территории Норвегии.

"Столичные полицейские по каналам Интерпола получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в своих социальных сетях он высказывал намерения осуществить ряд тяжких преступлений на территории Украины", - сообщили в полиции.

Иностранца обнаружили в одном из хостелов Киева.

"Принимая во внимание его криминальную биографию и намерения совершить тяжкие преступления, к его задержанию привлекли спецназовцев полка полиции особого назначения. Мужчину доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов, ведь он нарушил правила пребывания в Украине", - объяснили в столичной полиции.

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Еще раньше из Украины выдворили грузинского криминального авторитета "Гочу".