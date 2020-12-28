В Украине запустят онлайн-регистрацию места проживания

Место жительства можно будет зарегистрировать онлайн. Фото: Reuters

В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места проживания в электронной форме. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Подать заявку на получение услуги можно будет на портале госуслуг "Дія", а получить информацию о результате и статус услуги можно будет в кабинете гражданина, сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Уже с 1 апреля 2021 органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы", - сказано в сообщении.

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На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.

Услуга будет доступна для:

- несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

- украинцев, которые имеют ID-карты - по адресу жилья, сведения о котором внесены в Госреестр прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получила электронную согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

Сейчас услуга уже доступна на портале "Дія" для детей до 14 лет в Харькове.

Более 261 тыс. украинцев подали заявку через госсервис "Дія" на получение единовременного пособия в 8 тыс. Грн. Перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под карантин, был внесен МОЗ, согласованный Минэкономики и Минфином и принятый правительством.