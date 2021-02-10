В Украине запускают сервис электронных справок оценки недвижимости

Воспользоваться услугой можно будет уже во втором квартале года. Фото: Facebook

В Украине появится сервис электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования справок об оценочной стоимости объектов недвижимости.

Сервис запущен во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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"Отсрочка ввода в эксплуатацию вышеуказанной услуги не повлияла на объем налоговых поступлений в государственный бюджет от операций с недвижимостью. Показатель соответствующих поступлений (сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и госпошлину) в 2020 году составил 2,8 млрд грн против 2,6 млрд грн в 2019 году", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Украины в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Врачи и медучреждения, которые хотят протестировать систему, могут зарегистрироваться до 15:00 10 июля.