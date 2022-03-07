В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария

Видеохостинг YouTube заблокировал в Украине канал пророссийского блогера Анатолия Шария.

Сервис также закрыл пропагандистский канал его жены, заявил 7 марта министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине. Ольга Шарий и их канал "Дубль" тоже заблокированы", - написал министр.

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При попытке открыть каналы или видео Шария на экране появляется сообщение о блокировке.

Фото: Youtube

Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении блоггера. Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.