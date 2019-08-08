В Украине разрешат казино: президент назвал условия

"Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря", - Зеленский. ФОТО: EPA

В Украине легализуют казино в 5-звездочных отелях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире ", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что будет обращать внимание на развитие технологии 5G, приватизацию, энергорынок, бизнес.

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Игорный бизнес запрещен с 2009 года, впрочем в Украине продолжают "в тени" работать игорные заведения. Они не платят налогов.