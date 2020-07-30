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пятница, 31 июля 2020 00:02

В Украине появится шесть новых государственных праздников

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В Украине появится шесть новых государственных праздников
Зеленский предложил новые государственные праздники. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству добавить в перечень государственных праздников в Украине еще 6 новых.

В них войдут отдельные религиозные праздники, указ уже есть на официальном сайте президента.

Государственного статуса хотят предоставить таким праздникам:

Рамазан-Байрам - праздник мусульманских народов, также известный как Праздник разговения;

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман. Он длится 3 - 4 дня .;

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Его празднуют 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами. Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими евреями .;

Рош-ха-Шана - праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно оно приходится на конец сентября - начало октября .;

Ханука - еврейский восьмидневный зимний праздник. Этот праздник чуда и победы в войне между святостью и нечистотой;

Пасха христиан западного обряда.

Ввести новые праздники хотят, чтобы обеспечить права и свободы граждан. А также, чтобы достичь равных прав и возможностей всех верующих, почтить историю, культуру и традиции украинского многонационального общества.

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Напомним, православные верующие в августе 2020 отмечают несколько больших праздников. В частности, Медовый Спас, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы.

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