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понедельник, 30 августа 2021 22:46

В Украине появится новый праздничный выходной день

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В 2022 году в Украине появится новый праздничный выходной день.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Obozrevatel.

"В Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект об установлении государственного праздника и выходного 28 июля.
Я оцениваю минимальные шансы принятия любых законопроектов, кроме президентского. Он направлен на основания, чтобы был государственный выходной день в праздник украинской государственности 28 июля", - отметила Кравчук.

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По ее словам, в законопроекта будут большие шансы пройти через зал и уже в следующем году этот день станет официальным государственным праздником.

"Что касается других законопроектов, запрещающих длинные праздники, то вероятность принятия минимальна. На самом деле здесь есть и логические предостережения. Для внутреннего туризма это очень и очень выгодно. Потому что в то время, когда кто-то отдыхает, сфера гостеприимства наоборот работает. Это гостиницы, рестораны, национальные парки. И это тоже рабочие места. А туризм сильно пострадал из-за карантина, поэтому нет логики отменять длинные выходные", - подытожила Кравчук.

Сейчас в Украине праздничными днями являются:

1 января - Новый год,

7 января и 25 декабря - Рождество Христово,

8 марта - Международный женский день,

1 мая - День труда,

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне,

28 июня - День Конституции Украины,

24 августа - День Независимости Украины,

14 октября - День защитника Украины.

Кроме того, граждане имеют один день выходного (воскресенье) на Пасху один день (воскресенье) на Троицу.

Длинные выходные - идеальная возможность поехать отдохнуть. В этом году каждый 10-й украинец отправится в отпуск за границу, каждый пятый - путешествовать по Украине.

Поехать в Карпаты или за границу имеют возможность в основном мужчины. Между женщин больше тех, кто будет отдыхать дома, на даче или у родственников в деревне. Однако 25% граждан вообще не могут позволить себе отдых.

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Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

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