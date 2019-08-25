В Украине почти 200 раз предали огласке государственную тайну

В Украине часто разглашают государственную тайну. Фото: ТСН

За последние пять лет, с начала 2014-го, в Украине открыто 181 уголовное производство по статье 328 Уголовного кодекса - разглашение государственной тайны.

Всего было зарегистрировано 234 уголовных правонарушениях. 53 уже закрыли. В суд было направлено 9 производств, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Больше всего учтено уголовных преступлений с начала 2019 - 45, в 2017-м - 35, 2018 - 34, 2016 году - 28, в 2015-м - 25, а наименьшее количество было 2014 года - 14.

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В прошлом году, в военных исчез документ с государственной тайной. Этот факт подтвердили в командовании Воздушных сил.