В Украине пересмотрят все разрешения на оружие

В Нацполиции обещают надлежащее выполнение работы работниками. Фото: mvs.gov.ua

Сегодня в Украине полностью расформировали все подразделения Национальной полиции по контролю за оборотом оружия. Об этом сообщило управление коммуникации Нацполиции в понедельник.

1 марта председатель Нацполиции Игорь Клименко подписал соответствующий приказ о расформировании.

Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время его представят обществу.

Каждое личное дело владельца оружия проверят отдельно касательно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, которые выдали с нарушениями, аннулируют, а оружие - изымут.

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В Нацполиции заявляют об обнаружении коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые "травматы" - устройства для отстрела резиновых пуль.

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие.

Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров.

У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы", - заявил Клименко.

Сейчас внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила 9 сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата ведомства и работники в регионах. Состоялись увольнения.

"Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде.

Все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований", - заявил председатель Нацполиции.

В Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект об обороте огнестрельного оружия. В случае принятия контроль за оружием, процедура его приобретения существенно упростятся, заявил советник министра внутренних дел. В первой петиции на сайте президента, которая в 2015 году достигла необходимого количества голосов, требовали законодательно утвердить право граждан на защиту.