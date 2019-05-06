В Украине нет межнациональной розни, есть задания из Кремля - СБУ

Задержанные вандалы свидетельствуют, что действовали по заказу. Фото: УНИАН

Проявления межнациональной розни в Украине создают искусственно по заданию из России.

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко на Киевском еврейском форуме.

"Что касается вопроса антисемитизма, я бы выделил два факта деятельности иностранных спецслужб по разжиганию этого направления. Первое - это группа, которая действовала на территории Черкасской области, состоящая из представителей отечественного криминалитета. Она на выполнение задания российской стороны совершила 9 преступлений, среди которых 2 - по отношению к евреям. Это бросок гранаты на территорию историко-культурного центра имени раби Нахмана в Умани, совершенный 21.09.2017. Также осквернение могилы цадика Нахмана 21.12.2016 года. Группа арестована, дают показания. Четко видим, что конфликт искусственный, оплаченный Россией.

Вторая группа действовала исключительно по разжиганию межнациональных конфликтов, дислоцировалась в Чернигове, но совершала свои преступления на территории Волыни, Сум. Именно в Сумах в ночь на 30 декабря 2017 года они совершили антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом в городе Сумы". Также дали разоблачительные показания. Сейчас находятся под следствием.

В обоих случаях деятельности групп не было враждебного отношения к какой-либо национальности. Было выполнение задания. Надпись на еврейском доме стоила $1600. Россия пытается выставить Украину перед Европой как страну, где возрождается фашизм, как националистическую страну", - сказал Кононенко.

Он отметил, что в Украине нет межнациональной розни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майки и история - Луценко рассказал, что общего между украинцами и евреями

В Украине проживает более 120 тысяч евреев и лиц с еврейским семейным корнями.