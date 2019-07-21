В Украине не открылись 8 участков

По Украине работают 29886 избирательных участков. Фото: Gazeta.ua

Утром в день выборов не открылись 8 избирательных участков в Черниговской, Донецкой, Николаевской и Житомирской областях.

Об этом на брифинге сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"На 9:00 не начали работу 8 участков на территории Украины.

В Черниговской области 4 участка, 2 из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии, на 2 участках идет спор среди членов. Это политические, а не полицейские вопросы.

В Донецкой области испорчены контрольные листы для вбрасывания в урну на одном участке. На втором переизбрали председателя комиссии, идет физический пересчет бюллетеней. В Николаевской области не успели пропечатать бюллетени. В Житомирской области опаздывает председатель комиссии", - сказал Князев.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.