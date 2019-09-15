"В Украине не будет глав ОГА" – замглавы фракции "Слуга народа"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 684
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 1917
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1098
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2790
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1359
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2034
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2790
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1134
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1584
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
Фото
Все фото
6
4
4
28
15
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Видео
Все видео
Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке
Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Новая ГПУ обещает реанимировать дело "бриллиантовых прокуроров"
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Климкин будет "жестко действовать" против НАБУ
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4554
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1629
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30798
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 405
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
воскресенье, 15 сентября 2019 11:59

"В Украине не будет глав ОГА" – замглавы фракции "Слуга народа"

  Комментировать
&quot;В Украине не будет глав ОГА&quot; – замглавы фракции &quot;Слуга народа&quot;
При новой власти будет институт префектов

Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Власть намерена утвердить законопроект о введении институтов префектов в Украине. В новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА.
Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".


На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший "смотрящий" за Минюстом не имеет желания идти во власть

4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В Украине не будет глав ОГА" – замглавы фракции "Слуга народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 91388
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 42509
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 27874
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 20799
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 19629
Политика
Раскрыли новые подробности транспортировки Цемаха
Раскрыли новые подробности транспортировки Цемаха Просмотров: 2484
У Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии
У Зеленского раскрыли детали визита президента Словакии Просмотров: 369
Бывший "смотрящий" за Минюстом не имеет желания идти во власть
Бывший "смотрящий" за Минюстом не имеет желания идти во власть Просмотров: 306
Украинские моряки научились управлять катерами Island
Украинские моряки научились управлять катерами Island Просмотров: 1053
Более 60% украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос
Более 60% украинцев доверяют ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбе - опрос Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
2
Геращенко не отстранят от работы в Раде
Голосов: 11417
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua