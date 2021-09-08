В "УДАРе Виталия Кличко" предлагают убрать из проекта 5600 пункты о "налогах на воздух" для малого бизнеса

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1053
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 243
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 360
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 153
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 594
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 639
Зеленский не получил от Байдена желаемого - что о нас пишет мировая пресса
Зеленский не получил от Байдена желаемого - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 441
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 819
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 198
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
7
10
3
10
6
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
Журналистам ограничили доступ к &quot;слугам народа&quot;
Журналистам ограничили доступ к "слугам народа"
Конец эпохи бедности: мать &quot;слуги народа&quot; приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
&quot;Опять, как в 1937-ом?&quot;: Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
&quot;Северный поток-2&quot; несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
Видео
Все видео
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1368
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1206
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 684
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 12:16

В "УДАРе Виталия Кличко" предлагают убрать из проекта 5600 пункты о "налогах на воздух" для малого бизнеса

  Комментировать
В &quot;УДАРе Виталия Кличко&quot; предлагают убрать из проекта 5600 пункты о &quot;налогах на воздух&quot; для малого бизнеса
Представитель "УДАРа" Оксана Продан: "Президентское монобольшинство очень спешит принять скандальный законопроект №5600". Фото: Чернівці Таймс

"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта 5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам.

Об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель "УДАРа" Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.

По ее словам, принятие законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние многих украинских семей, приведет к обнищанию среднего класса в Украине.

"Президентское монобольшинство в очередной раз пытается без обсуждения и вопреки интересам украинского общества принять фискальный проект, сейчас это №5600. Принятие этого проекта приведет к увеличению коррупции и дальнейшему росту цен как на потребительские товары, так и на недвижимость. Этот проект, который в команде Зеленского громко называют "антиолигархическим", на самом деле направлен не против олигархов, а против той достойной жизни всех граждан Украины", - отмечает Продан.

По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - все это будет оплачено не олигархи, а всеми потребителями, молодыми семьями и пенсионерами.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает властям отказаться от политики усиления фискального давления на малый бизнес и перейти к решениям, которые позволят бизнесу быть независимым от власти: защитить право собственности, установить прозрачное администрирование налогов, обеспечить эффективное ограничение монополий, упростить и унифицировать разрешительную систему, завершить судебную реформу.

"Власть, которая заботится о благосостоянии граждан Украины и развитии экономики, должна не выдумывать "налоги на воздух", неограниченно усиливая фискальное давление и увеличивая цены, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально обеспечивать условия для создания рабочих мест", - подчеркнула Продан.

Как сообщалось, 7 сентября открылась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Рассмотрение законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" должно начаться в ближайшие недели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "УДАРе Виталия Кличко" предлагают убрать из проекта 5600 пункты о "налогах на воздух" для малого бизнеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

44 украинских бойца отбили атаку 1,5 тыс. врагов

Пленных продали в гладиаторские школы

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 6399
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 4239
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 4113
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 4069
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 2916
Политика
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
 Просмотров: 126
Порошенко душевно поздравил жену с годовщиной свадьбы
Порошенко душевно поздравил жену с годовщиной свадьбы Просмотров: 72
Рада осудила псевдовыборы российских оккупантов. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ
Рада осудила псевдовыборы российских оккупантов. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ Просмотров: 180
Рада легализовала криптовалюту в Украине
Рада легализовала криптовалюту в Украине Просмотров: 180
"Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой" - глава ВАКС
"Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой" - глава ВАКС Просмотров: 63
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 8200
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть