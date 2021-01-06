В Тернополе не будут вводить анонсированые правительством ограничения

Сергея Надала переизбрали мэром Тернополя в октябре. Фото: Facebook

Тернопольская городская власть не будет вводить дополнительные карантинные ограничения, которые анонсировал Кабинет министров с 8 по 24 января. Об этом заявил мэр города Сергей Надал.

"В течение последних дней у нас не то, что нет роста количества больных Covid-19. А наоборот - идет уменьшение количества людей, которые болеют, находятся в лечебных учреждениях с Covid-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия (по чрезвычайным ситуациям) приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше", - цитирует Надала НВ.

В Тернополе дети пойдут в школы с 11 января, а субъектам хозяйствования власть посоветовала не прекращать деятельность. Соответствующие решения примут и обнародуют 6 января.

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Кабинет министров введет полный локдаун с 8 по 24 января, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Локдаун предусматривает запрет посещения учебных заведений, кроме детских садов. Работу кафе, баров, ресторанов, проведения массовых мероприятий.