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понедельник, 25 ноября 2019 14:37

В Telegram появился новый канал "Белый рыцарь": что там будет

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В Telegram появился новый канал &quot;Белый рыцарь&quot;: что там будет
В Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа". Фото: Delo.ua

В мессенджере Telegram появился новый анонимный канал "Белый рыцарь". Подписчикам "Белого рыцаря" обещают "всю правду о слугах народа и монобольшинстве". Уточняется, что канал будет публиковать позитивные новости, чтобы "простые люди понимали, что происходит и почему слуг безбожно мочат". Также отмечается, что канал создан в связи с тем, что в информпространстве появилось много негатива против пропрезидентской партии.

Одно из первых сообщений канала посвящено проекту закона № 2047-д, ликвидирующему так называемые площадки Яценко – посреднические структуры, которые зарабатывают на передаче информации от оценщиков недвижимости в единую базу. СМИ связывают их с народным депутатом Антоном Яценко. При подготовке ко второму чтению к законопроекту подали более 1 тыс. поправок, очевидно, чтобы затянуть его рассмотрение.

"Слуги" проголосовали на комитете пустить его в зал, но тут всякие "темные рыцари" прибежали и подали 1000 правок к закону, чтобы поддержать товарища Яценко и его площадки – миллион в день как-никак зарабатывают", – сказано в сообщении.

Далее "Белый рыцарь" приводит список депутатов, которые предложили изменения, с указанием количества поправок. Так, Татьяна Плачкова из ОПЗЖ внесла 143 поправки, Степан Кубив из "Европейской Солидарности" – 118, внефракционный Александр Ковалев – 95. Антон Яценко предложил 7 правок. В целом в списке 11 представителей депутатского корпуса.

"Вот и делайте выводы, кто из них в теме, а кто в теме и в доле", – пишет "Белый рыцарь".

Он также обещает, что после того, как канал наберет 500 подписчиков, будет обнародована информация о том, кто из "слуг народа" подыгрывает Яценко. "Разоблачитель" подчеркивает, что его доказательства будут "неопровержимыми фактами", которые легко проверить с помощью вторичных источников.

Как известно, ранее вокруг законопроекта № 2047-д возник скандал: ряд депутатов из "Слуги народа", входящих в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказались поддержать этот законопроект. Президент потребовал от них пройти полиграф, чтобы установить, имел ли место подкуп.

24 Канал
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