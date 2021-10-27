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среда, 27 октября 2021 16:12

В стране амнистировали всех декларантов-лжецов

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В стране амнистировали всех декларантов-лжецов
27 октября является черным днем в истории украинской государственности, сказал председатель НАПК.

Год назад состоялась амнистия государственных служащих от ответственности за ложь в декларациях.

Об этом сказал председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в ходе дискуссии "Конституционный кризис - год спустя" в среду, сообщает Gazeta.ua.

"Конституционный суд освободил от ответственности всех лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях, которые скрыли свои состояния от граждан Украины", - сказал Новиков.

"27 октября навсегда войдет в черный календарь украинской государственности, как день, когда граждан могли лишить права контролировать государственную службу. Как день, опасный с точки зрения устойчивости нашего государства против внутренних угроз - коррупции. Так и угроз нашей безопасности, поскольку коррумпированные государства есть основной угрозой для нашего государства", - заявил председатель НАПК.

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Спустя год последствия решения КС удалось устранить, но не все, сказал Новиков.

"Не все последствия есть возможность устранить. 4712 уголовных производств, которые расследовались, в том числе каждое десятое - Национального антикоррупционного бюро, каждый четвертый приговор Высшего антикоррупционного суда понесли непоправимые потери.

Лица, совершившие уголовные преступления, были освобождены от уголовной ответственности", - рассказал председатель НАПК.

"Сегодня, как и тогда, нет закона о конституционной процедуре. И без этого закона невозможно прогнозировать дальнейшие решения Конституционного суда.

Потому что Конституционный суд в данном решении фактически вмешался в полномочия парламента, принял его полномочия. И никакого предохранителя касательно дальнейших подобных решений нет", - заявил Новиков.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Решение принял по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".

Из-за этого президент Владимир Зеленский срочно созывал заседание СНБО.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении уголовной ответственность за ложь в декларациях.

В июне парламент принял закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях.

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Дата
27
октября

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