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суббота, 14 августа 2021 19:48

В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
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В начале недели глава государства отправился с рабочей поездкой в Николаев
Фото: Офис президента
Елена и Владимир Зеленский на этой неделе поздравили украинскую паралимпийскую сборную
Золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк поблагодарил Зеленского за "возможность в нелегкое время"
Посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за учениями
В четверг Зеленский праздновал день молодежи

Президент Владимир Зеленский в начале недели осматривал военные учения на острове Змеиный и провожал паралимпийскую сборную на игры в Токио. Первая леди Елена Зеленская говорила о безбарьерности и противодействии домашнему насилию.

Чем еще запомнилось президентская чета – в материале Gazeta.ua.

В начале недели глава государства отправился с рабочей поездкой в Николаев. Зеленского сфотографировали пока он выходил из вертолета в черных солнцезащитных очках. Надел милитаристский одежду – брюки, футболку и рубашку в цветах хаки.

Посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за учениями с участием командования объединенных сил Вооруженных сил и всех видов и родов войск. Удалось президенту и попробовать обед в солдатской столовой.

В четверг Зеленский праздновал день молодежи. Провел встречу с победителями всеукраинского конкурса "Ukraine NOW". Юношам предлагали чай, кофе и конфеты. Не забыл глава государства напомнить о Президентском университете. Начало работы которого запланировано через два года.

Елена и Владимир Зеленский на этой неделе поздравили украинскую паралимпийскую сборную, которая поедет на игры в Токио. Фотографировались со спортсменами, которые одели вышиванки в цветах флага. На фото супруги держится за руки. Пока проводили паралимпийцев, золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк поблагодарил Зеленского за "возможность в нелегкое время".

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Первая леди 12 августа открыла международную фотовыставку Photo Kyiv 2021 - "Не|видимая жизнь" в Национальном заповеднике "София Киевская". Выставка о безбарьерности, которой занимается Елена Зеленская. На открытие пришел и премьер Денис Шмыгаль.

Также Зеленская приняла участие в совещании правительства по вопросам противодействия домашнему насилию. Рассказала о том, чего удалось достичь за последние годы в этом направлении.

Кабинет министров утвердил сумму в 70 млн грн на строительство Президентского университета, который анонсировал глава государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что в Президентском университете будут заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности.

Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве.

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