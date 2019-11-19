В США заступились за Порошенка и похвалили Зеленського

Соединенные Штаты заявили, что твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.Фото: Український репортер

Посольство США в Украине обнародовало заявление временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора в поддержку действий президента Владимира Зеленского.

"Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и, вот вот, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру. Все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммите в Нормандском формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира ", - говорится в документе, опубликованном на Facebook странице посольства.

Дипломат в обращениии также призвал не слушать российскую дезинформацию. Он заверил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.

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По словам Тейлора, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно несет ответственность Россия", - резюмируется в заявлении дипучереждения.

Ранее бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер намекал представителям Офиса президента, чтобы они отказались от идеи уголовного преследования Порошенко. Об этом стало известно из публикации закрытых показаний поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора перед Конгрессом. Тейлор рассказал о встрече, которую он и Волкер провели 14 сентября с советником президента Зеленского Андреем Ермаком и внештатным советником Игорем Новиковым. "Посол Волкер намекнул Ермаку и этому второму украинцу - его фамилия Новиков, что неплохо было бы не преследовать экс-президента Порошенко. Ведь были сведения и даже действия, свидетельствующие, что команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял", - сказал Тейлор. По его словам, после этого Ермак и Новиков достали свои мобильные телефоны и показали фотографии своих родственников, брата и двоюродного брата, которые были убиты или ранены в Донбассе. "Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват. У них на эмоциональном уровне глубокая злость на Порошенко. Это - одна из вещей, мотивирующих атаки и судебные дела на Порошенко, но не единственная. Были и другие. Олигарх Коломойский, о котором я упоминал ранее, тоже имеет зуб на Порошенко ", - сказал посол.