В США заинтересовались серией разговоров Порошенко и Байдена

По мнению Линдси, эти документы помогут выяснить роль Джо Байдена в увольнении Шокина. ФОТО: официальный сайт президента

Председатель юридического комитета Сената США Линсди Грэм просит госсекретаря Майка Помпео предоставить ему все документы, касающиеся разговоров экс-вице-президента Джо Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в письме, датированном 21 ноября. Его чиновник разместил в Twitter.

Линдси просит получить все документы, в том числе стенограммы, касательно разговоров 11, 18, 19, 22 марта 2016 года. Особенно те, где Байден вспоминает расследования Генпрокуратуры относительно "Бурисмы" - крупнейшей газодобывающей украинской компании, в наблюдательный совет которой входил его сын.

Также документы по коммуникации Байдена и его офиса с Порошенко в период после "налета" на дом Николая Злочевского, председателя "Бурисмы", экс-министра экологии Украины, до увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, то есть 29 марта 2016.

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И документы, связанные со встречей экс-члена правления "Бурисмы" Девона Арчера и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри.

По мнению Линдси, эти документы помогут выяснить роль Джо Байдена в увольнении Шокина для якобы прекращении расследования деятельности компании, в которой сработал его сын.

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинского газодобывающей компании "Бурисма" Николая Злочевского ... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры о расследовании Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров "Бурисма", - объясняет возможный мотив Байдена Линсди.

Хантер Байден в 2013-м вошел в совет директоров компании "Бурисма", которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. Генеральная прокуратура в 2014-2015-х открыла 2 производства относительно деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционного зондирования земли. Генпрокурор 2015-2016-х Виктор Шокин остановил расследование касательно "Бурисмы". Как сообщил он личном адвокату Дольду Трампа, Рудольфу Джулиани, сделал это из-за давления со стороны Штатов. В частности, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013-2016-х Джеффри Пейетт (который работал во время президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена) сказал, что расследование надо провести в "белых перчатках". Что, по словам Шокина, означает "ничего не надо делать". 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.