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суббота, 06 ноября 2021 23:50

В США призвали Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ

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В США призвали Байдена поставить Украине оружие из-за ситуации на границе с РФ
Конгрессмен осудил дестабилизирующее наращивание военного присутствия путинского режима вблизи Украины. Фото: Reuters

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), выступил в субботу с призывом к администрации президента США Джо Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, из-за сообщений СМИ о якобы имеющемся наращивании военной активности России у границ с Украиной, передает УНН со ссылкой на сайт комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Я осуждаю дестабилизирующее наращивание военного присутствия путинского режима вблизи Украины и призываю администрацию Байдена и наших европейских союзников решительно подтвердить свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и серьезные санкции, которые Россия понесет за дальнейшую активизацию своей агрессии.

Более того, как я предупреждал в течение нескольких месяцев, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" усилит агрессию путинского режима в отношении Киева, поскольку России больше не будет нужна газотранспортная система Украины для экспорта газа в Западную Европу. Поэтому администрация Байдена должна сейчас отменить опасные исключения из критических санкций в отношении "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить дальнейшее движение газа по трубопроводу", — заявил Маккол.

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