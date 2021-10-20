В США отправили первый танк украинского производства

Танк "Оплот" отправился в Америку. Фото: Украинская правда

Государственная компания "Укрспецэкспорт" из состава "Укроборонпрома" отправила в США украинский танк "Оплот".

Танк был отправлен в рамках выполнения контракта на его изготовление между спецэкспортером и американским заказчиком, сообщили в пресс-службе компании.

"Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации", - отметили в компании.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Закон позволит создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, а также привлекать инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил.