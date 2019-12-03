В США не довели вмешательства Украины в выборы 2016 года

Доказательств того, что Украина вмешивалась в выборы-2016 в США нет. Фото: delo.ua

Комитет Сената США по разведке, который контролируют республиканцы, не нашел доказательств вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

Ни одно из разведывательных ведомств США никогда не писало отчет о возможном вмешательстве Украины в выборах 2016 года, пишет CNN.

"Некоторые республиканские законодатели продолжают ошибочно говорить, что власть Украины вмешалась в выборы 2016 на том же уровне, что и Россия, несмотря на то, что возглавляемый Республиканской партией комитет изучил этот вопрос и почти ничего не нашел в поддержку обвинения. Комитет допросил бывшего консультанта национального комитета Демократической партии Александру Чалупу и рассмотрел любое возможное вмешательство Украины ", - пишет издание.

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Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что "ничто не может сравниться с усилиями России". По его словам, действия украинских чиновников и близко не стояли с российскими.

Сенатор Ангус Кинг рассказал, что был на 25 слушаниях и брифингах в сенатском комитете по разведке за последние 3 года по этим выборам и никогда не слышал о каком-либо участии Украины в выборах 2016 года.

Сенатор-демократ Марк Уорнер отказался комментировать, расследовал ли комитет "вмешательство Украины" в выбори 2016 года, но назвал Россию ответственной за вмешательство в выборы-2016.

Республиканские обвинения во вмешательстве Украины в выборы базируются на том, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Том Боссерт назвал опровергнутой теорию заговора, что именно Украина, а не Россия сломала сервер демократов.

Такое предположение высказал президент России Владимир Путин в феврале 2017 года. Его слова подхватили Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Республиканские законодатели все чаще пытаются приравнять действия России и Украины в 2016 году, хотя в одном отчете разведки США нет обвинений Украины.

Сенатор США Джон Кеннеди забрал свои слова обратно, что Украина может стоять за кибератаками перед выборами президента США. Он не знает, кто стоит за хакерским нападением на сервер Демократической партии в 2016 году - Украина или Россия.