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среда, 27 ноября 2019 10:33

Сенатор США забрал свои слова о причастности Украины к кибератакам на выборах

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Сенатор США забрал свои слова о причастности Украины к кибератакам на выборах
ukrainian.voanews Джон Кеннеди: был неправ, когда говорил, что Украина стоит за кибератаками на американских выборах

Сенатор США Джон Кеннеди забрал свои слова обратно, что Украина может стоять за кибератаками перед выборами президента США.

Он не знает, кто стоит за хакерским нападением на сервер Демократической партии в 2016 году - Украина или Россия, пишет radiosvoboda.

"Неверно понял вопрос ведущего Fox News Криса Уоллеса. Крис прав, - заявил сенатор в интервью CNN. - Я был неправ. Единственное доказательство, которое я имею, и он преобладает, это то, что Россия пыталась взломать компьютер Национального комитета Демократической партии. Я не видел свидетельств того, что это стремилась делать Украина".

Подобные заявления в отношении Украины "создают и распространяют" российские спецслужбы, отмечала бывшая чиновница Белого дома Фиона Хилл, которая выступила на прошлой неделе в качестве свидетеля на слушаниях, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Американская разведка установила, что именно Россия вмешивалась в американские выборы 2016 и назвала "опасной выдумкой" заявления относительно украинского вмешательства в американские выборы, подчеркнула Гилл.

"Эти выдумки вредные, даже когда их продвигают исключительно с внутриполитической целью", - сказала Гилл. - Президент Путин и российские спецслужбы "направляют миллионы долларов, чтобы наши собственные исследования оппозиции превратить в оружие и ложные рассказы. Когда нас охватывает партийная соревновательная злость, мы не можем преодолевать эти внешние силы, которые хотят нас направить друг против друга, повредить нашим учреждениям и разрушить веру народа Америки в нашу демократию", - подчеркнула Гилл.

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Гилл также заявила, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы США 2020 года.

"Сейчас российские службы безопасности и их агенты готовятся, чтобы повторить их вмешательства до выборов 2020 года", - заявила Гилл в своем вступительном слове.

"Я говорю как реалист. Мы должны искать возможности, чтобы стабилизировать наши отношения с Москвой, даже когда мы противодействуем их усилиям нам навредить. Сейчас российские службы безопасности и их агенты готовятся, чтобы повторить вмешательства до выборов 2020 года. Наше время, чтобы им помешать, всплывает ", - обратилась Гилл к конгрессменам.

Кибератака на сервер Демократической партии США в 2016 году могла состояться при участии Украины. Не только российские спецслужбы стоят за хакерской атакой. Такое мнение высказал недавно сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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