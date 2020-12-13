В США назвали Россию великой державой

Генерал Марк Милли также считает российских военных вызовом и угрозой для США. Фото: flickr.com

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью газете Wall Street Journal высоко оценил способности российских военных, а саму Россию назвал великой державой.

Об этом он заявил в интервью газете Wall Street Journal. Он также считает российских военных вызовом и угрозой для США.

"Их военные очень умелые и очень профессиональные ... Россия - великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможности. Российские военные очень хорошие, без вопросов", - заявил Милли.

По его словам, российские вооруженные силы способны искать нестандартные решения. Генерал высоко оценил готовность воздушно-космических, наземных войск, военно-морского флота и киберможливости российской армии.

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"У них очень боеспособная, а также очень профессиональная армия. Она относительно небольшая по сравненишю с той, которая была в советское время, но очень и очень способная", - заявил Марк Милли.

Он также указал на "очень мощные стратегические ядерные силы" России, но назвал страну такой, что "переживает упадок" в широком смысле.

Действующий президента США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на законопроект об обороне США. Глава Белого дома требует включить в оборонный бюджет норму об отмене защиты технологических компаний от судебных исков за размещение, удаление или модерирования пользовательского контента.