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четверг, 10 октября 2019 09:43

В США хотят обнародовать еще 2 беседы с Зеленским

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В США хотят обнародовать еще 2 беседы с Зеленским
Пенс заявил, что "никогда не говорил о Байдене с Зеленским". ФОТО: Reuters

Вице-президент США Майк Пенс планирует обнародовать стенограммы двух телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Пенс заявил, стенограммы помогут оправдать президента Дональда Трампа, который в разговоре с украинским президентом просил "взглянуть на дело" экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Чиновник заявил, что "никогда не говорил о Байденах с Зеленским". И снова встал на защиту Трампа, указывая, что "простое чтение" стенограммы Белого дома свидетельствует об отсутствии в разговоре контекста "услуга за услугу" (в оригинале "quid pro quo" - латинское изречение, что означает "что-то за что-то").

Politico добавляет, что в то же время Пенс ушел от прямого ответа на вопрос, знал ли он о "любых движениях" администрации Трампа по расследованию ситуации с Байденом в Украине.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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