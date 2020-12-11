В СНБО заявили о росте киберугроз

С начала сентября была зафиксирована 371 кибератака. Фото: Reuters

С середины ноября 2020 году в Украине зафиксировали более 22 миллионов киберинцидентив.

Такой скачок связан с несколькими факторами. Среди них - подсчет и публикация результатов местных выборов, несколько масштабных сливов баз данных со сломанными аккаунтами пользователей и уязвимость одного из крупнейших производителей сетевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Общий уровень киберугроз определили на уровне 58%.

"По типам киберинцидентив наиболее распространенными были сканирования ресурсов (почти 15,5 млн случаев), bruteforce-атаки (более 4 млн случаев) и сетевые атаки (почти 1,2 млн случаев). Среди стран, из которых осуществлялось больше атак - США Китай, Франция, Россия, Чехия, Германия и Болгария ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что хакеры использовали арендованные или скомпрометированы системы в государствах, где наиболее развита ИТ-инфраструктура и находится содержится количество дата-центров, для сокрытия своего реального местоположения.

В целом в течение последних трех месяцев была зафиксирована 371 кибератака, которые отнесены к атакам критического и высокого уровня. Обнаружили более 18 000 уязвимостей.

Мировая экономика понесла убытки в объеме $ 1 трлн в результате хакерских атак. 2 года назад эта сумма составляла около $ 600 млрд. Страдают не только ведомственные веб-порталы, но и небольшие сайты малого бизнеса.