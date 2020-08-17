В "Слуге народа" заговорили о непризнании выборов в Беларуси

Украинские парламентарии назвали Лукашенко "де-факто президентом" Беларуси. Фото: Reuters

Группа депутатов - членов фракции "Слуга народа" поддерживает непризнание выборов президента в Беларуси. Заявление в Facebook опубликовал нардеп Богдан Яременко.

"Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерной жестокости при задержании и разгоне протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих.

Также совершенно недопустимо нарушение прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищениям, безосновательным ограничениям свободы, пыткам и унижениям достоинства со стороны представителей правоохранительных органов.

Учитывая массовость фальсификаций в ходе избирательной кампании, а также системность, спланированность и злонамеренность нарушений прав человека с целью запугивания собственного населения и подавления протестов, мы солидарны с решением Европейского Союза относительно непризнания результатов выборов", - говорится в заявлении нардепов от властной фракции.

"Особо обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", - отметили парламентарии.

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Нардепы призывают украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Беларуси.

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

- согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех ее органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну;

- поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины;

- приостановить все формы политического диалога на высшем уровне с Республикой Беларусь.

От Кабинета министров Украины нардепы требуют:

- проанализировать структуру товаров украинского экспорта в Беларусь с целью недопущения поставок с территории Украины специальных средств, которые могут быть использованы белорусской властью для организации нарушений прав человека, травм или других видов физического воздействия на граждан;

- запретить въезд, пребывание и транзит по территории Украины Лукашенко, членов белорусского правительства (за исключением лиц, пребывание которых на территории нашего государства обусловлено необходимостью ведения переговоров по вопросам, представляющим жизненный интерес для Украины, а также лиц, готовых давать показания о нарушении прав человека, фальсификации результатов президентских выборов и т. п.), членов Центральной избирательной комиссии Беларуси, других должностных лиц, причастных к кампании фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и кампании массового нарушения прав человека;

- определить и предложить возможные формы помощи для пострадавших в результате нарушений режима Лукашенко прав человека (включая предоставление политического убежища, помощи для лечения и т. п.);

- согласовать с ЕС все формы ограничивающих и сдерживающих мер и проводить когерентную скоординированную внешнюю политику в отношении Беларуси.

Народные депутаты требуют созвать Верховную Раду на внеочередную сессию для рассмотрения проекта постановления о позиции Украины касательно событий в Беларуси.