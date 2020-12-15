В "Слуге народа" сказали, что будет вместо корпоратива

Такие вопросы даже неприлично ставить, отметил Корниенко. Фото: Сергей Старостенко

Партия "Слуга народа" не планирует проводить новогодний корпоратив, депутаты поздороваются друг с другом "кулачками" в последний рабочий день месяца. Об этом сказал председатель политсилы, народный депутат Александр Корниенко.

После заседания фракции Корниенко сказал, что такие вопросы "даже неприлично задавать в рамках того, что происходит", сообщает УНІАН.

"Думаю, что понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию в стране.

Мы можем просто пожать руки, не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний день рабочий этого месяца. В пленарном зале, я имею в виду", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирается в новогодний отпуск

В прошлом году "Слуга народа" праздновала новогодний корпоратив в конгрессно-выставочном центре "Парковый". На нем был президент Владимир Зеленский. Гостей развлекали телеведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.