В "Слуге народа" сказали, что будет вместо корпоратива

Партия "Слуга народа" не планирует проводить новогодний корпоратив, депутаты поздороваются друг с другом "кулачками" в последний рабочий день месяца. Об этом сказал председатель политсилы, народный депутат Александр Корниенко.
После заседания фракции Корниенко сказал, что такие вопросы "даже неприлично задавать в рамках того, что происходит", сообщает УНІАН.
"Думаю, что понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию в стране.
Мы можем просто пожать руки, не пожать, а кулачками друг другу так сделать в последний день рабочий этого месяца. В пленарном зале, я имею в виду", - заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирается в новогодний отпуск
В прошлом году "Слуга народа" праздновала новогодний корпоратив в конгрессно-выставочном центре "Парковый". На нем был президент Владимир Зеленский. Гостей развлекали телеведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.
Комментарии