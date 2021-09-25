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суббота, 25 сентября 2021 19:48

В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"

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В &quot;Слуге народа&quot; Разумкова сравнили с &quot;печальной девочкой&quot;
Николай Тищенко избирался в парламент по округу в Святошинском районе Киева. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил спикера парламента Дмитрия Разумкова с "печальной девочкой".

Так нардеп прокомментировал слова Разумкова, что его не пригласили на партийное совещание "СН" в Трускавец, сообщает "НВ"

"Господин Разумков не моя жена, чтобы налаживать отношения. Это уже мы как некую девочку приглашаем, а она грустит и не хочет.

Мы взрослые люди, это мужские разговоры, а мы переводим на какой-то балаган. Может еще цветы принести, кольцо? Что сделать? Кем он был два года назад? Кто знал его имя?", - заявил Тищенко.

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В то же время нардеп все же "пригласил" Разумкова в Трускавец, заявив, что для этого достаточно "влияния и полномочий".

"Дмитрий, я, Николай Тищенко, приглашаю тебя вместе с нами ехать в команде на тимбилдинг", - обратился он к Разумкову через журналистов.

На следующей неделе фракция "Слуга народа" проведет заседание в Трускавце. На нем также будут чиновники и президент, сообщал председатель партии "СН" Александр Корниенко.

Спикер заявлял, что его не пригласили.

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Дата
25
сентября

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

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