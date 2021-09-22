Разумков заявил, что его не позвали в Трускавец

Разумкова до сих пор не приглашали на съезд "Слуг народа". Фото: "Корреспондент"

Спикера ВР Дмитрия Разумкова до сих пор не пригласили на собрание парламентской фракции "Слуга народа".

Собрание партия планирует провести в Трускавце на Львовщине, сказал Разумков в интервью телеканалу "Прямий".

"Нет, на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я не хожу в гости без приглашения", - сказал спикер.

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Разумков ранее был первым номером избирательного списка "Слуг народа". В последние дни разгорается конфликт между ним и монобольшинством.

10 сентября Разумков сообщил, что имеет положительный тест на коронавирус. В минувший понедельник спикер появился на согласительном совете в режиме онлайн. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не понимает статуса спикера, который находится на самоизоляции.