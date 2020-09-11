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пятница, 11 сентября 2020 11:20

В "Слуге народа" раскритиковали интервью Богдана

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В &quot;Слуге народа&quot; раскритиковали интервью Богдана
Александр Корниенко отреагировал на интервью Андрея Богдана. Фото: Facebook / Александр Корниенко

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана полно фантазий и предположений.

"Там много всего было: - различных фантазий, предположений, допусков-недопусков. Были ли там факты, действительно, надо, чтобы компетентные органы разбирались. Но звучало довольно высокохудожественно", - сказал Корниенко в эфире канала "Украина 24".

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"Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать: сотрудничает с Российской Федерацией", - добавил он.

Нардеп заверил, что не знает, могут ли теоретически встречаться Ермак с Порошенко в ресторане Sanahunt.

9 сентября было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом. В нем экс-глава ОП рассказал, что якобы в киевском ресторане Sanahunt глава Офиса президента Андрей Ермак тайно проводит встречи с бывшим президентом Петром Порошенко.

Также Богдан заявил, что операция по задержанию наемников российской частной военной компании Вагнера была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Зеленского.

После интервью ГБР вызвало Богдана на допрос в связи с его словами о якобы договоренности с Россией по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с РФ и обмена пленными.

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