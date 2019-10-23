В "Слуге народа" прокомментировали появление нардепа Шевченко на росТВ

Шевченко говорил в стиле пропагандистов. Фото: Instagram

"Слуга народа" на заседании фракции 28 октября обсудит участие своего нардепа Евгения Шевченко в эфире российского "Первого канала".

Об этом журналистам сказал лидер фракции Давид Арахамия.

"Это его персональная позиция. Она не соответствует позиции фракции. Мы имеем заседание фракции в понедельник, где будем ставить, в том числе, и вопрос относительно Шевченко и его позиции", - сказал Арахамия.

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Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Он повторил слова кремлевской пропаганды о том, что в невозможности прекратить войну на Донбассе "виноваты украинские националисты".