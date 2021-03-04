В "Слуге народа" прокомментировали отставку Степанова

Степанов в должности министра - с марта прошлого года. Фото: @moz.ukr

Парламентская фракция "Слуга народа" на своем ближайшем заседании не планирует рассматривать вопрос о возможности отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

"Пока этого вопроса нет в повестке дня фракции. Но однозначно, мы спрашивать о том, как будет происходить процесс (вакцинации против коронавирусной болезни). И хотим услышать, когда другие контакты (на поставку вакцины) будут реализованы, поступят другие партии.

Поскольку 500 тысяч доз - это не так и много, они будут очень быстро использованы. Поэтому нам нужно думать о всех массовых этапах", - цитирует заместителя фракции Евгению Кравчук "Інтерфакс-Україна"

Процесс организации вакцинации сложно оценивать по первой недели, поскольку "необходимо нарастить темпы".

В феврале Кравчук заявляла, что фракция "СН" может поставить вопрос об отставке Степанова, если начало процесса вакцинации не предпримут и организуют надлежащим образом.

В Украине началась 3-я волна эпидемии коронавирусной болезни, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.