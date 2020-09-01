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вторник, 01 сентября 2020 15:55

В "Слуге народа" ответили Зеленскому на "микробов"

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В &quot;Слуге народа&quot; ответили Зеленскому на &quot;микробов&quot;
Лерос ответил Зеленскому на "микробов". Фото: Facebook.com/geo.ya.1

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос эмоционально отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского про "микробов", которые есть в партии "слуг". И обвинил главу государства в невыполнении обещаний.

Об этом Лерос заявил на первом заседании четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва.

"Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы стали пустым местом в истории. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну", - заявил Лерос.

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Нардеп считает, что Зеленский возглавляет "кланы Януковича" в парламенте.

"Если вместо обещанных новых лиц к власти пришли люди клана Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент, я вас с этим поздравляю. Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились".

Также Лерос обвинил президента в нарушении предвыборных обещаний и отсутствия стратегии развития страны.

"Обещания "никаких корочек" и "телефонного права", оказалось, не относятся к руководству Офиса президента, которое пользуется номерами прикрытия для своих частных авто, а сам Ермак по телефону раздает указания, против кого открывать дела, а какие закрывать, кого назначать на государственные должности, а кого увольнять. Судебная ветвь власти стала-таки "прислужником президента", даже в рейдерском захвате НАБУ".

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31 августа на съезде партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский назвал микробами и бактериями нардепов "Слуги народа", забывших, для чего попали в Верховную Раду 9-го созыва.

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