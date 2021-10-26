В "Слуге народа" открестились от жесткой президентской республики

"Это просто слова Данилова", - сказал Арахамия. Фото: sluga-narodu.com

Идея превращения Украины из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую - личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на телеканале канале "Україна 24", сообщает Liga.net.

"Это личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовал", - заявил "слуга".

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"Теоретически, если общество так нуждается, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой кампании", - сказал Арахамия.

25 октября Данилов заявил, что Украина должна быть жесткой президентской республикой. В сентябре во время поездки в США президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине невозможен авторитарный режим, сильное гражданское общество этого не допустит.