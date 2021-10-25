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понедельник, 25 октября 2021 11:20

Я за жесткую президентскую республику - Данилов

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Я за жесткую президентскую республику - Данилов
Без личности трудно сделать рывок вперед, заявил Данилов.

Украина должна быть жесткой президентской республикой.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Україна"

"Я за жесткую президентскую республику. Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности.

Могут ли быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, имеющая корни. А для этого должны пройти века", - сказал Данилов.

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В сентябре во время поездки в США президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине невозможен авторитарный режим, сильное гражданское общество этого не допустит.

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