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пятница, 03 сентября 2021 11:33

Авторитарного режима в Украине не будет - Зеленский

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Авторитарного режима в Украине не будет - Зеленский
Владимир Зеленский общается с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета. Фото: president.gov.ua

В Украине невозможен авторитарный режим. Сильное гражданское общество не допустит. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в США во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета.

Отвечая на вопрос, не боится ли Зеленский, убив "дракона", стать "драконом", глава государства сказал: "Я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. - Gazeta.ua) ситуация сложнее. Но это внутренний выбор страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел и не придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут".

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Также президент сказал, что у украинцев и россиян есть общие периоды истории и победы. В то же время государственная политика РФ отличается от украинской и направлена на то, чтобы забрать, а не дать.

"Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Удивительно. Мы с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", - сказал Зеленский.

Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.

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