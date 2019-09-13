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пятница, 13 сентября 2019 18:33

В "Слуге народа" обнародовали дату местных выборов

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В &quot;Слуге народа&quot; обнародовали дату местных выборов
Выборы могут пройти в апреле 2020 года. Фото: ЦИК

Местные выборы ожидаются в 2020 году.

В парламентской фракции "Слуги народа" провели заседание с участием спикера Дмитрия Разумкова, на котором был обсужден вопрос о необходимости роспуска Центральной избирательной комиссии до местных выборов, сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники в партии.

На заседании присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук.

Депутатам прояснили необходимость проголосовать за немедленный роспуск Центризбиркома. Руководители партии считают, что благодаря выборам в апреле 2020 года, президентская политическая сила может укрепиться и на местном уровне.

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"Прямо сказали, что это политическая целесообразность и местные выборы в апреле. Поэтому нужен свой ЦИК", - сказал нардеп из "Слуги народа", который попросил не называть его имя.

Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

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