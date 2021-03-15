В "Слуге народа" объяснили, почему выгнали Дубинского

В "Слуге народа" назвали причину исключения Дубинского из партии. Фото: УНН

Председатель политсилы "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил причину исключения из партии "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского. Это якобы произошло из-за неповиновения руководящим органам партии, заявил он на брифинге.

"14 марта Александр Анатольевич опубликовал видеообращение, в соответствии с которым он созвал конференцию, затем объявил о результатах этой конференции. На ней было принято решение об избрании председателя и членов политического совета Киевской областной организации. Согласно уставу, такое решение нельзя принимать без предварительного согласования председателем партии и председателем политсовета и Национального совета общин. Это является грубым нарушением устава партии. После этого было принято решение о его исключении", - рассказал Корниенко.

Председатель политсилы подчеркнул, что несмотря на исключение из партии, Дубинский все равно останется заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Парламентская деятельность и партийная совершенно разные. Они где-то пересекаются по закону, где не пересекаются. Он (Александр Дубинский - Gazeta.ua) исключен из фракции "Слуга народа", но остается внефракционным депутатом. И соответственно заместителем руководителя председателя комитета он остается так же, работает и так же вносит инициативы и законы", - отметил Корниенко.

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