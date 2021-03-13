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суббота, 13 марта 2021 15:54

Дубинский вошел в руководящий орган "Слуги народа"

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Дубинский вошел в руководящий орган &quot;Слуги народа&quot;
Дубинский вернулся в "Слуге народа". Фото: TSN.ua

Нардеп Александр Дубинский вошел в новый руководящего органа партии - Национального совета общин. Ранее он попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа",

Состав Нацсовета общин объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на внеочередном съезде политсилы. Туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков. Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии. Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета общин как глава Николаевской облорганизации партии. Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров - как председатель Запорожской областной организации.

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Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализацию, отмечает пресс служба партии "Слуга народа",

Партия "Слуга народа" создала в своей структуре новые органы - политический совет и национальный совет общин. Соответствующее решение было принято на съезде партии.

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