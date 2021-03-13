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суббота, 13 марта 2021 15:45

В партии "Слуга народа" появился политсовет

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В партии &quot;Слуга народа&quot; появился политсовет
В политсовет должны войти 73 членов. Фото: Скриншот

Партия "Слуга народа" создала в своей структуре новые органы - политический совет и национальный совет общин.

Соответствующее решение было принято на съезде партии. О нем сообщил председатель политсилы Александр Корниенко.

"Эти органы будут иметь решающее влияние на решения партии, поскольку они являются руководящими органами в партии между съездами", - сказал он.

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Председателем политсовета избрали Давида Арахамию. В ее состав вошли народные депутаты Артем Культенко, Роман Коптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами политсовета стали вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

В целом, в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых уже выбрал съезд.

"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа", сообщает УП.

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