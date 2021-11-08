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понедельник, 08 ноября 2021 14:31

В "Слуге народа" начали называть фамилии на нового председателя партии

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В &quot;Слуге народа&quot; начали называть фамилии на нового председателя партии
Съезд партии должен состоятся в этом месяце. Фото: sluga-narodu.com

В президентской партии "Слуга народа" начали озвучивать фамилии на председателя политсилы.

Народный депутат Александр Качура заявил в Telegram, что будет рекомендовать коллегу по фракции Елену Шуляк.

"Которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии", - заявил нардеп в Telegram.

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А депутат-"слуга" Юлия Гришина написала: "Кто займёт место Александра Корниенко? Узнаем совсем скоро. И ещё замечу, что гендерное равенство при назначении на должности сегодня так же важно, как и профессионализм".

"Среди причин назначения Шуляк – ее личное желание к карьерному росту, а также протекция руководителя Офиса президента Андрея Ермака", – сообщило НВ

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа".

До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший сегодня список нардепов в свое межфракционное объединение.

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08
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