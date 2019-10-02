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В "Слуге народа" говорят, что "зрады" нет

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В &quot;Слуге народа&quot; говорят, что &quot;зрады&quot; нет
"Могу гарантировать, что все нормально. Мы все с проукраинской позицией", - говорит председатель фракции "Слуга народа".

Подписание контактной группой "формулы Штайнмайера" - это технический шаг для перехода в "нормандский формат".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Україна"

"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в "нормандский формат". Мы не в "нормандском формате", мы в Минском формате. После того формата много неопределенностей. У общества будет много возможностей протестовать, высказаться, работать в комитетах. Сейчас еще закона нет", - сказал нардеп.

По словам Арахамии, никакой "зрады" в принятом соглашении нет.

"Я хочу заверить, что нет даже намека на какие-то капитуляции и нарушения интересов Украины. К сожалению, есть закрытая часть переговоров. Я не могу коммуницировать все общество. Помните, как это было с обменом пленных. Это все такое же. Сейчас я могу гарантировать, что все нормально. Мы все с проукраинской позицией", - добавил Арахамия.

"О "красных линиях" все знают. Это фактор безопасности впереди любых выборов, каких-либо политических процессов", - сказал журналистам в кулуарах первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе.

Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера".

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