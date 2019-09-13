В "Слуге народа" готовят кандидатов в ЦИК

Арахамия рассказал о подготовке кандидатов. Фото: Укринформ

Список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии имеет фракция партии "Слуга народа".

"У нас не было даже внутрипартийной дискуссии нужно менять состав ЦИК или нет. Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена... Сейчас уже есть где-то 35 кандидатов, из которых надо составить шорт-лист, чтобы эти люди выглядели нормально, с профессиональной точки зрения и в глазах общественности, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - отметил председатель фракции Давид Арахамия, передает Укринформ.

Он обещает быстро сделать шорт-лист и провести окончательные собеседования.

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Накануне почти все фракции во время беседы с представителями "Слуги народа" высказывались за перезагрузку ЦИК.

"Я спрашивал всех лидеров фракций относительно их позиции. Все, кроме ЕС говорили, что у них позиция стойкая - за перезагрузку ЦИК. У "Голоса" была позиция воздерживаться от голосов", - сказал Арахамия.

Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.