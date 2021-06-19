"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк

Единственное, о чем они думают, - это как удержаться у власти - Данилюк. Фото: ua.news

Александр Данилюк в интервью изданию "Новое время" назвал ключевой фактор, на котором базируется политика команды президента Владимира Зеленского.

"Ключевой – электоральный, все смотрят на цифры электоральной поддержки, они определяющие в принятии решений. Мы помним, что Зеленский пришел на один срок. Спустя два года, единственное, о чем они думают, - это как удержаться во власти.

Действующей команде во власти понравилось, и их экономические перспективы от нахождения там точно не страдают. А в случае проигрыша у них хорошие шансы оказаться за решеткой. Возьмем хотя бы СНБО", – обозначает Данилюк.

Напомним, Александр Данилюк – соучредитель Центра национальной устойчивости и развития вместе с Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным.