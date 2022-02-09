В случае переезда из Киева: Ивано-Франковск готов принять посольство США

Местные власти готовят письмо в дипломатическое учреждение. Фото: Reuters

Ивано-Франковск готов принять посольство США в случае его перемещения из Киева на Западную Украину.

Местные власти готовят официальное письмо-приглашение в консульство, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

"Готовим письмо в посольство США, которое рассматривает возможность переехать на Западную Украину. Франковск готов помочь. Мы готовы к приему посольств и других юридических лиц, которые решат переезжать на Западную Украину", - сказал он.

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Власти города рассматривают возможность размещения дипломатического учреждения на локомотиворемонтном заводе, территорию которого "можно огородить по всем требованиям".

СМИ со ссылкой на издание BuzzFeed разместили информацию о том, что посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве якобы работает над планом возможного переезда на Запад Украины на случай, если Россия решится на полномасштабное вторжение. Окончательное решение еще не приняли, но переговоры по этому вопросу продолжаются. В Государственном департаменте США информацию пока не комментируют. Посольство в Киеве сейчас работает в обычном режиме.