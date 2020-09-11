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пятница, 11 сентября 2020 12:25

В Славянске рекламу Штепы разрисовали словами "русиш швайне"
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В городе Славянск Донецкой области мужчина разрисовал лайтборды с рекламой потенциальной кандидата на должность городского головы Нели Штепы. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Борды с изображением Штепы были разрисованы словами "русиш швайне", "никогда снова".

Полиция задержала мужчину. Им оказался 35-летний житель соседнего города Николаевка.

На мужчину составили административный протокол по статье "мелкое хулиганство".

Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 40 до 60 час, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

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Нелю Штепу задержали 11 июля 2014-го по подозрению в сепаратизме. На суде она заявила, что призывала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее избивали, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Прокуратура направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненный срок. В 2017 году суд изменил меру пресечения - содержание под стражей - и выпустил Штепу под домашний арест.

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