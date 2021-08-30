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понедельник, 30 августа 2021 19:49

В сети просят помочь идентифицировать "титушок" с марша патриотов
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Общественная организация ветеранов войны против российской агрессии "Res_Publika. Братья по оружию" обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой помочь идентифицировать лица, которые могут быть причастны к нападению на пьятого президента Петра Порошенко 24 августа во время Марша Патриотов.

"Это была наша походка - Марш патриотов и ветеранов. И поэтому нам принципиально важно найти и добиться наказания тех, кто цинично в этот день решил сделать ставку на преступление. Спасибо неравнодушным гражданам за вашу реакцию и помощь с фото и видео!", - пишут активисты в Facebook.

Неравнодушных граждан просят помочь идентифицировать лица, которые могут быть причастны к нападению на пятого президента Петра Порошенко 24 августа во время Марша Патриотов. Фото: facebook.com/bratypozbroi
Неравнодушных граждан просят помочь идентифицировать лица, которые могут быть причастны к нападению на пятого президента Петра Порошенко 24 августа во время Марша Патриотов. Фото: facebook.com/bratypozbroi
Неравнодушных граждан просят помочь идентифицировать лица, которые могут быть причастны к нападению на пятого президента Петра Порошенко 24 августа во время Марша Патриотов. Фото: facebook.com/bratypozbroi

"Мы пересмотрели очень много видео и фото, и точно идентифицировали лица людей, которые в составе преступной группы, по меньшей мере, в которую входит 4 человека, готовили это преступление. Вот эти люди. Мы просим вас помочь нам идентифицировать эти лица. Этих "титушок" президента Владимира Зеленского, которые издевались над памятью Героев Небесной Сотни над защитниками Украины, и над всеми украинцами, которые отмечали День Независимости. Информацию можно передавать в личные сообщения", - пишут ветераны.

"Это важно, поскольку таким образом Зеленский не просто расправляется со своим политическим оппонентом Порошенком. Он своими действиями угрожает каждому, ибо безнаказанность - убивает и возвращает нас в зловещие времена Януковича", - резюмируют в общественной организации.

24 августа во время участия в Марше Патриотов и чествовании памяти Героев Небесной Сотни на Петра Порошенко совершили нападение. Исполнителя нападения сейчас прячут от следствия. В "Европейской Солидарности" возложили ответственность за нападение на лидера крупнейшей оппозиционной партии на Офис Зеленского. Свою позицию о недопустимости атаки на Порошенко выразило Посольство США. Офис президента пока до сих пор не обнародовал своей позиции.

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Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

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