В СБУ заявили, что не знают местонахождение Чауса

В ведомстве посоветовали обратиться в справочное бюро. Фото: ua.news

Служба безопасности Украины не знает о местонахождении бывшего судьи Николая Чауса.

Об этом заявил его адвокат Ростислав Кравец.

"Ждал более получаса после того, как предложили подождать. Вышел очередной и сообщил, что Николая Чауса здесь в здании, на Владимирской нет. И неизвестно, где он находится", - заявил Кравец.

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Адвокат утверждает, что в ведомстве порекомендовали обратиться в справочное бюро, игнорируя его замечание о том, что пресс-служба СБУ официально сообщила о том, что задержан экс-судья находится в них.

В то же время, в приемной у справочном бюро заявили, что не владеют информацией о местонахождении Чауса.

Портной добавил, что на данный момент едет в следственный изолятор на Аскольдов переулок, чтобы выяснить, где находится Чаус.

31 июля в СБУ заявили, что знают, где находится сейчас задержанный бывший судья Николай Чаус - ему оказывают медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности находятся на связи с семьей задержанного.